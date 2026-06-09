MLB: Este venezolano es líder en remolques de Las Mayores entre los novenos bates

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Cuando de buenas noticias a nivel ofensivo se habla, no hay que obviar lo que está haciendo el venezolano Brayan Rocchio, quien acaba de volver a producir en este comienzo de semana y amplia su ventaja como el noveno bate con más carreras remolcadas de las Grandes Ligas.

La novena de Guardianes de Cleveland cayó este lunes 7 carreras por 5 contra Yankees de Nueva York, sin embargo, el "Profesor"mantuvo su buen y productivo ritmo con el madero tras batear de 4-2, con una anotación traída al plato.

Brayan Rocchio es el mejor noveno bate de la MLB

Con esa rayita producida, Rocchio alcanzó las 30 impulsadas en el presente torneo y amplió su diferencia como líder en remolques entre los peloteros que son colocados como novenos en la alineación a un doble dígito. Eso debido a que su más cercano perseguidor allí es Tristan Gray, quien tiene 20.

El bateador ambidiestro va rumbo a superarse a sí mismo en varios renglones ofensivos importantes en una campaña, si mantiene ese ritmo y todo parece indicar, que así será.

Brayan Rocchio se luce con el guante nuevamente

En lo que respecta a su defensiva, ya es rutina que realice jugadas de feria y esta noche, dejó a todos boquiabiertos en el Progressive Field con una asombrosa jugada que parecía imposible.

Con hombres en las esquinas y el duelo empatado parcialmente 5-5, Jazz Chisholm Jr. bateó un rodado por el medio que parecía sin enemigos. No obstante, Brayan se lanzó, atrapó al rodado, en el mismo movimiento tocó la base con su guante y logró realizar un fuerte disparo a primera para completar una doble matanza de película, acabando con la amenaza de la visita en ese momento.