MLB: Freddy Fermín se vuela la barda por tercer día en fila

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de Freddy Fermín con el madero estaba siendo para el olvido, sin embargo, en las últimas tres jornadas ha tenido un notable despertar con una notable racha de tres desafíos consecutivos pegando cuadrangular.

El receptor venezolano no había dado bambinazos hasta el sábado, cuando dio la conexión de cuatro esquinas que le terminó dando el triunfo a los Padres de San Diego y desde entonces,nel poder ha permanecido.

Freddy Fermín con su tercera noche poderosa

El conjunto de San Diego está derrotando parcialmente a Rojos de Cincinnati por la mínima 3 carreras por 2 y la primera de la noche por parte de ambas novenas llegó cortesía de Freddy Fermín.

"El Manao" supo descifrar perfectamente un envío lento por parte de Andrew Abbott y logró conectarle de forma poderosa, con una conexión que se fue del campo por el jardín izquierdo a 376 pies de distancia.

Freddy Fermín necesita elevar sus registros ofensivos de forma urgente

A pesar de sus tres vuelacercas en días consecutivos, de sus cuatro imparables y de sus seis rayitas empujadas, Fermín está quedando a deber en el presente campeonato regular con un bajo promedio de bateo de .153.

Eso quiere decir, que no necesariamente jonrones, pero sí necesita mantener ese ritmo ofensivo para ir elevando sus estadísticas personales de cara al resto del torneo.