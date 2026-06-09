MLB: ¿Cuáles son los venezolanos elegibles para el Juego de Estrellas 2026?

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Ya se está llevando la primera fase de las votaciones de cara al All Star Game 2026 y a continuación te mostraremos cuáles son los peloteros venezolanos que quedan darse en el Clásico de mitad de temporada.

En el 2025, cinco jugadores venezolanos se dieron cita en el duelo donde se juntan los más destacados en la primera parte de la campaña: Ronald Acuña Jr., Eugenio y Robert Suárez por la liga Nacional; mientras que Gleyber Torres y Maikel jugaron con la liga Nacional.

¿Cuáles son los venezolanos elegibles para el Juego de Estrellas 2026?

En lo que va de campaña, la mayoría de los venezolanos son elegibles, sin embargo, hay tres nombres que suenen como fuertes candidatos entre los peloteros de posición a disputar el choque.

Por la Nacional, destaca William Contreras, quien está atravesando otra notable zafra con un promedio de .290, un OPS de .756, 42 empujadas y seis cuadrangulares, incluyendo uno de tres carreras en la jornada de ayer. El careta de los Cerveceros de Milwaukee ya ha estado en esta cita de mitad de temporada en dos ocasiones (2022 y 2024).

Mientras que en la Americana, el nombre de Brayan Rocchio está sonando bien fuerte, debido a que está teniendo su mejor año a nivel ofensivo con 30 remolques, líder entre los novenos bates y su defensa, como siempre, es élite. Sería la primera selección de Rocchio al All Star Game.

Aunque viene de una lesión, José Altuve podría colarse entre los intermedistas y disputaría su décimo Juego de Estrellas. Hay otros nombre sobresalientes, como: Willson Contreras, Luis Arráez y Wilyer Abreu, pero los que más comentan, hasta ahora, son los tres mencionados.

Lanzadores venezolanos que podrían ir al All Star Game

En cuanto a lanzadores, hay varios que han destacado, pero hay dos candidatos fuertes en la Liga Nacional: Robert Suárez (quien repetiría) y Eduardo Rodríguez, quien está viviendo su mejor campaña en las Grandes Ligas con una efectividad de apenas 2.52 en 13 salidas.

La primera fase de las elecciones, que serían los titulares de cada Liga, están a cargo de los fanáticos. Es decir, que tú puedes ayudar a que varios venezolanos digan presente en el Juego de Estrellas 2026 a través de la página oficial de la MLB.