MLB: Así marcha el liderato de equipos con más carreras producidas en lo que va de temporada

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Este martes se vivirá otra jornada intensa de 15 juegos en la MLB, en la que seguramente tendremos varios compromisos con mucho despliegue ofensivo. Y es que, justamente, varios equipos han hecho gala de su poder para generar cualquier cantidad de carreras producidas, algo que les está permitiendo liderar sus respectivas divisiones.

Alta producción en la Liga Nacional

Antes de que se escuche por primera vez la voz de playball en este día, solo ocho equipos aparecen con 300 o más carreras impulsadas en lo que va de la temporada. Pero lo más sorprendente de esto es que los cinco primeros pertenecen a la Liga Nacional.

Ese primer lugar lo pelean mano a mano dos conjuntos de la División Este, como los inspirados Bravos de Atlanta y unos Nacionales de Washington que quieren convertirse en la revelación del año. Hasta la fecha han producido 337 carreras cada uno.

Detrás de ellos aparecen los líderes de la División Central y del Oeste. Por un lado, los Dodgers de Los Ángeles acumulan 326, apenas una más de las 325 de los Cerveceros de Milwaukee. Además, para cerrar este top-5 del Viejo Circuito aparecen los Piratas de Pittsburgh con 317.

Es a partir de acá cuando los tres conjuntos de la Liga Americana con más carreras producidas hacen su entrada. Como es de esperarse por muchos, los Yankees de Nueva York toman la batuta de este apartado colectivo con unas 316 anotaciones.

Luego de los neoyorquinos aparecen sus rivales de la División Este como los Orioles de Baltimore, que a pesar de que son penúltimos acumulan 304 carreras. Ya para cerrar, los Astros de Houston son los últimos en alcanzar la barrera de las 300 producidas en esta zafra.