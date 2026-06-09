MLB: Houston Astros descartan por completo el traspaso de Yordan Álvarez

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El gerente general de los Astros de Houston, Dana Brown, fue categórico al descartar cualquier posibilidad de cambiar a Yordan Álvarez. Faltando poco menos de dos meses para la fecha límite de traspasos, el futuro del toletero cubano sigue firme con el conjunto tejano.

Estas declaraciones fueron compartidas por el periodista Brian McTaggart a través de MLB.com, calmando así los rumores y a los fanáticos.

"No hemos tenido ninguna conversación interna sobre la posibilidad de traspasar a Yordan", aseguró Brown este lunes.

Álvarez es una pieza fundamental de la franquicia y está atado al equipo hasta la temporada 2028. Esto es gracias a una lucrativa extensión de contrato por seis años y 115 millones de dólares que la directiva le otorgó en 2022.

Números de MVP

El estelar bateador designado y jardinero ha demostrado ser uno de los candidatos más fuertes al premio MVP de la Liga Americana. Su nivel ofensivo es superlativo y actualmente lidera las Grandes Ligas con un impresionante OPS de 1.070.

Además, su producción con el madero es temible: acumula 22 cuadrangulares y 48 carreras impulsadas en lo que va de campaña. Sus 75 imparables también lo mantienen empatado en la cuarta posición de todas las Mayores.

Resulta un gran alivio verlo tan dominante en el plato, especialmente porque la temporada pasada estuvo fuertemente mermado por problemas físicos. Las lesiones lo limitaron a disputar apenas 49 juegos, contribuyendo a que Houston sufriera una gran decepción.

El resurgir del pitcheo

A pesar del enorme brillo individual de Álvarez, el inicio colectivo de los Astros no ha sido el esperado. El equipo se encuentra rezagado en el cuarto lugar de la División Oeste de la Liga Americana con una marca negativa de 31-37.

Actualmente están a 4.5 juegos de los Marineros de Seattle, líderes divisionales, y fuera del panorama de postemporada. Sin embargo, las lesiones de los lanzadores que colapsaron al equipo en el primer mes de competencia parecen ir quedando atrás.

El cuerpo de relevistas ha dado un giro de 180 grados y comienza a mostrar su verdadera capacidad en el montículo. En los últimos 30 días, el bullpen de Houston registró una brillante efectividad de 2.88, la quinta mejor de todas las Grandes Ligas.

Confianza en la remontada

"Seguimos creyendo que tenemos muchas posibilidades de ganar la división", enfatizó Dana Brown, mostrando un claro optimismo. Explicó que, aunque sufrieron bajas dolorosas, ahora son los equipos rivales quienes empiezan a lidiar con el desgaste físico de la campaña.

La directiva mantiene intacta la convicción de que el roster actual puede despertar, remontar la desventaja y llegar lejos en octubre. Por ello, el departamento de operaciones de béisbol ni siquiera evalúa mover a su máxima estrella ofensiva para reestructurar el equipo.

Esta mentalidad ganadora y de no rendirse ya comienza a reflejarse directamente sobre el terreno de juego. El lunes por la noche, los Astros lograron una vibrante remontada en entradas extras para vencer a los Angelinos de Los Ángeles.