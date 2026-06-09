Prospecto venezolano firma contrato millonario con Milwaukee sin debutar en MLB

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Bombazo inesperado en el beisbol de las Grandes Ligas. Según anunció el periodista Jeff Passan, de la cadena ESPN, los Cerveceros de Milwaukee han acordado una importante extensión de contrato con un prospecto venezolano que ha tenido un 2026 realmente formidable en Triple A: el jardinero Luis Lara.

El criollo tiene varias temporadas a buen nivel, haciéndose importante en la estructura de su organización, sin embargo, lo que ha hecho en 2026 es impresionante. El oriundo de San Felipe, en su primer año en Triple A, ha explotado ofensivamente, para dominar a placer la categoría, con números que le han hecho ganarse un millonario contrato.

Luis Lara y su millonaria firma

Según detalla Jeff Passan, a través de su cuenta de X, el acuerdo entre los Cerveceros de Milwaukee y Luis Lara es por siete años y 32 millones de dólares. El contrato contiene también hasta tres opciones para el club, y podría llegar a alcanzar un máximo de 79 millones de dólares.

El venezolano, que en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional pertenece a los Tiburones de La Guaira, es actualmente el prospecto número 91 de MLB.com, y el número 50 según Baseball America. Sus números en 2026 hablan por sí solos, ya que mantiene una línea ofensiva de .338/.447/.500/.947, con siete cuadrangulares y 27 impulsadas en 56 juegos disputados.

Como bien menciona Jeff Passan, la de Luis Lara es la segunda extensión de contrato para un jugador que no ha debutado en MLB que cierra Milwaukee en 2026, luego de que a principios de año firmaran al campocorto Cooper Pratt, por ocho años y 50.75 millones de dólares.