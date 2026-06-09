MLB: ¿Cuántos ponches puede lograr Paul Skenes en su salida contra los Dodgers?

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La jornada de este martes 9 de junio presenta uno de los enfrentamientos más atractivos de la temporada de la Major League Baseball. El derecho de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, volverá a medirse a los Dodgers de Los Ángeles, un rival contra el que ha demostrado una notable capacidad para generar ponches desde su debut.

Las estadísticas recientes respaldan el optimismo alrededor del actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional. A pesar de enfrentar a una de las alineaciones más talentosas de este deporte en los últimos años, el derecho de 24 años ha encontrado la fórmula para dominar a los bateadores de Los Ángeles en cada una de sus aperturas previas.

Paul Skenes vs. Dodgers

En cuatro presentaciones de por vida contra los Dodgers, el estelar pelotero ha registrado 8, 9, 8 y 8 ponches, respectivamente. La consistencia de esos resultados refleja el impacto de su repertorio y la dificultad que han tenido los bateadores angelinos para descifrar sus lanzamientos.

En 13 aperturas en lo que va de la temporada, acumula 82 ponches, distribuidos en actuaciones de 1, 5, 6, 6, 5, 7, 9, 7, 10, 7, 2, 10 y 7 abanicados. Esto equivale a un promedio superior a seis ponches por apertura, una cifra que sirve como referencia para proyectar su actuación de esta noche.

Finalmente, una proyección razonable para el encuentro sería ubicar a Paul Skenes en un rango de entre siete y nueve ponches. Los antecedentes favorecen esa expectativa y convierten la línea de más de seis ponches en una de las opciones más atractivas para seguir de cerca durante el duelo entre Piratas y Dodgers.