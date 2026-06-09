MLB: Jackson Chourio se pone en modo Luis Arráez con otra jornada brillante

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Jackson Chourio no para de batear desde que regresó a la acción. Luego de superar con éxito una fractura en su mano izquierda, sufrida durante el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, el toletero no ha perdido tiempo en su vuelta a su equipo, los Cerveceros de Milwaukee, en donde ha sabido demostrar que está en plenitud de condiciones desde su debut en la zafra.

El venezolano ha sido uno de los bateadores más importantes de su organización desde su debut en 2024, y en estos primeros 30 juegos que ha disputado en 2026 ha mantenido este demoledor ritmo. De hecho, este lunes 8 de junio tuvo una jornada pletórica ante los Atléticos, para mejorar sus números y ponerse en modo "Arráez", gracias a su alta producción de hits.

Jackson Chourio, máquina de hits

Este lunes 8 de junio, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Atléticos en un auténtico duelo de bateo, uno que pocas veces se ve en las Grandes Ligas, ya que culminó con pizarra de 15-14 en favor de los Cerveceros. Precisamente, una de las figuras que ayudó a Milwaukee a llevarse el triunfo fue Jackson Chourio.

El criollo estuvo intratable con el madero, al conectar tres inatrapables en cinco turnos oficiales al bate, con los que pudo sumar tres carreras anotadas y una impulsada, además de negociar un boleto, por lo que se embasó un total de cuatro veces.

De esta manera, Jackson Chourio subió su average de la temporada a .305, que le permite tener también un OPS sobresaliente de .846. Si bien todavía no tiene los turnos legales para calificar entre los líderes de MLB, sin duda su inicio es sumamente prometedor.