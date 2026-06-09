De estrella a problema: Manny Machado está perdido en el plato con San Diego Padres

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El inicio de la temporada 2026 ha sido extremadamente complicado para Manny Machado. La estrella de San Diego Padres atraviesa uno de los peores momentos ofensivos de su carrera, mostrando dificultades constantes para producir en el plato y dejando números muy por debajo de los estándares que lo han convertido en uno de los bateadores más respetados de las Grandes Ligas.

Actualmente, Machado registra una línea ofensiva de .169 de promedio, .254 de porcentaje de embasado y .342 de slugging, cifras que representarían los peores registros de toda su trayectoria si se mantuvieran al final de la campaña.

Las dificultades del antesalista también reflejan el complicado presente colectivo de los Padres. La ofensiva de San Diego ocupa los últimos lugares de la liga en promedio de bateo (.214), porcentaje de embasado (.289) y slugging (.355), estadísticas que evidencian los problemas generalizados que enfrenta el equipo para generar carreras. La falta de aporte de varias de sus principales figuras ha agravado aún más la situación.

Manny Machado: El peor slump de su carrera

Con el paso de los encuentros, la línea entre un mal comienzo de temporada y una campaña decepcionante se vuelve cada vez más delgada. Sus averages contra diferentes envíos deja en evidencia la mala racha que atraviesa el antesalista experimentado, tomando en cuenta que apenas batea para .200 contra rectas, .113 contra lanzamientos rompientes y .172 frente a pitcheos de cambio de velocidad. Asimismo, pasó de producir para .391 ante sinkers en la temporada pasada a solo .143 en lo que va de este año.

Posiblemente la edad puede que le esté pasando factura a la estrella de los Padres, donde todavía le restan siete campañas y 280 millones de dólares con la organización, que necesita urgentemente la producción de su referente para darle batalla a Los Angeles Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional.