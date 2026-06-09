MiLB: Ethan Salas demuestra que sigue siendo un prospecto de élite

Suscríbete a nuestros canales

Luego de dos temporadas sumamente complicadas con el madero, parece que finalmente Ethan Salas ha conseguido nuevamente el rumbo que parecía haber perdido. El joven receptor venezolano esutvo en los focos de todos hace tres años, al firmar con los Padres de San Diego por una suma millonaria, la más alta para un criollo.

Su 2023 fue bueno. Empezó directamente en Clase A, en donde conectó nueve vuelacercas e impulsó 35 carreras en 48 compromisos, para dejar OPS de .837, números con los que se ganó debutar ese mismo año en Clase A Fuerte y en Doble A. Sin embargo, su ritmo cayó dramáticamente en 2024 y 2025, lo que encendió las alarmas entre los aficionados.

Pero a pesar de los problemas, Ethan Salas se mantuvo sereno y tranquilo, centrado en mejorar, y 2026 ha sido la prueba de ello. El catcher vive un año realmente formidable en el apartado ofensivo del juego, ya que se ha convertido en un bateador sumamente completo, que desde ya empieza a tocar levemente la puerta de las Grandes Ligas.

Ethan Salas no para de batear

Luego de tantos problemas ofensivos y de lesiones, finalmente Ethan Salas está teniendo una temporada realmente fenomenal con los San Antonio Missions, equipo Doble A de los Padres de San Diego. En 49 partidos disputados y 182 turnos al bate, Salas ha conectado 53 imparables, 17 extrabases, siete cuadrangulares y 31 carreras impulsadas.

Gracias a estos números excelentes, el zuliano batea para un average sólido de .291, con .346 de OBP, .462 de slugging y .808 de OPS, para tener promedios realmente dignos de un prospecto de su talla, y generar tranquilidad dentro de la organización, que sigue teniendo grandes esperanzas en él.