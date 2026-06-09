MLB: Estos son los ganadores fijos para la jornada de este martes 9 de junio

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La temporada regular de las Grandes Ligas continúa este martes 9 de junio con una cartelera que presenta varios enfrentamientos interesantes y equipos que parten con una clara ventaja sobre sus rivales para darles una nueva alegría a sus fanáticos.

A medida que avanza la campaña, algunos conjuntos han logrado consolidar su nivel competitivo y llegan a esta jornada con argumentos suficientes para ser considerados favoritos y seguir en el camino de sus objetivos colectivos.

Desde potencias ofensivas hasta rotaciones de pitcheo que atraviesan un gran momento, la programación del día ofrece oportunidades atractivas para los aficionados que siguen de cerca las tendencias en la Gran Carpa.

Ganadores - MLB

Uno de los pronósticos más sólidos apunta a los Yankees de Nueva York en su duelo frente a los Guardianes de Cleveland. El conjunto neoyorquino continúa mostrando profundidad en su alineación y una capacidad ofensiva que puede marcar diferencias en cualquier momento del encuentro. Además, contarán en la lomita con el derecho Gerrit Cole.

Por su parte, los Mets de Nueva York aparecen como favoritos para imponerse a los Cardenales de San Luis. El equipo metropolitano sigue en la búsqueda del despertar colectivo para pelear por la postemporada y en esta oportunidad, contarán en el montículo con el dominicano Freddy Peralta.

Por otro lado, los Gigantes de San Francisco parten con ventaja ante los Nacionales de Washington. La combinación de experiencia, producción ofensiva y mejor momento colectivo coloca a San Francisco en una posición favorable para sumar una nueva victoria y continuar en la lucha de la División Oeste del viejo circuito.

Otro de los compromisos más atractivos de la jornada enfrentará a los Toronto Blue Jays y los Phillies de Philadelphia. En este choque, Philadelphia figura como el candidato principal gracias a la solidez que ha mostrado durante las últimas semanas y con el privilegio de contar con su abridor Zack Wheeler.

Finalmente, los Padres de San Diego se perfilan como favoritos frente a los Rojos de Cincinnati. El conjunto comandado por Fernando Tatis Jr. y Manny Machado tiene una nueva oportunidad de mejorar y dar un paso hacia adelante en una futura clasificación a postemporada.