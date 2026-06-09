MLB: Paul Skenes sorprende a una liga infantil en Pittsburgh con una visita inesperada

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El estelar lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, demostró que su amor por el béisbol va más allá de las Grandes Ligas. La noche del lunes, mientras conducía por la autopista Perry en Wexford, un destello llamó su atención. Las luces del campo de la Liga Infantil Ingomar Franklin Park seguían encendidas.

Al llegar a Vestal Field, en los suburbios de Pittsburgh, se encontró con un equipo preparándose para la temporada de torneos. Guiado por su pasión por el juego, decidió hacer una parada inesperada.

Skenes acababa de iniciar su día libre, justo la noche anterior a un importante duelo frente a los Dodgers de Los Ángeles. Lejos de irse a descansar, el vigente ganador del premio Cy Young entró al terreno de juego. Se presentó ante los jóvenes alrededor de las 7:00 de la noche.

Dos horas de puro béisbol

Durante más de dos horas, el as de la rotación se dedicó por completo a compartir con los pequeños peloteros. Según reportó el programa de radio local Mikey and Big Bob Show, Skenes incluso se puso a jugar a la pelota con ellos. Les explicó a los presentes que se había detenido simplemente porque ama el béisbol. Recordó lo mucho que significaba para él jugar en las ligas menores a esa edad.

Esta visita resalta aún más considerando el nivel superlativo que Skenes ha mostrado en el montículo esta campaña. El derecho presume una brillante efectividad de 2.83 y lidera la liga con una impresionante relación de ponches por boleto de 6.31. Además, en cuatro de sus 13 aperturas no ha permitido carreras limpias.

A pesar de ser una superestrella, no abandonó el complejo infantil sino hasta pasadas las 9:15 de la noche.

Incredulidad en el diamante

La presencia de un jugador de ese calibre generó total asombro en el terreno. "Al principio no lo creíamos, pero luego fuimos allí y lo vimos", relató Anthony Greco, un tercera base de 10 años. Los niños aprovecharon para bombardearlo con preguntas sobre su técnica. Querían saber cómo lanzaba su recta de fuego y cómo mantenía tanta velocidad de forma constante.

Skenes, mostrando gran paciencia, les aconsejó a los jóvenes lanzadores que simplemente tiraran con todas sus fuerzas. El pelotero se tomó el tiempo necesario para firmar cada artículo que le entregaron y posó para innumerables fotografías. Para Anthony, quien había viajado en 2023 para ver el debut de Skenes en Doble-A, fue un momento mágico. Ahora planea enmarcar su autógrafo y su foto para lucirlos en su habitación.

Un impacto viral

El impacto del encuentro rápidamente trascendió las vallas del estadio gracias a las redes sociales. Skenes llegó al campo hablando por teléfono con su novia, la influencer y modelo Livvy Dunne. Ella publicó que no podía creer que su novio, figura de la MLB, actuara "como un niño" por el béisbol. La noticia corrió como la pólvora, llegando de inmediato a los noticieros nocturnos.

Courtney, la madre de Anthony, quedó atónita al ver la escena cuando fue a recoger a su hijo. "No podía creer que pasara todo ese tiempo con los niños, es alguien a quien admiran", confesó emocionada. Mientras tanto, Chris Greco, director de la liga, no paraba de recibir llamadas de reporteros. Fue una noche que esta comunidad deportiva atesorará para siempre.