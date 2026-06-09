MLB: Brayan Rocchio se disfraza de Vizquel y hace un doble play imposible

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Durante 11 temporadas, Omar Vizquel maravilló a la afición de los Indios de Cleveland (llamados así en aquel entonces) por sus increíbles jugadas defensivas en el campocorto. Ahora, en 2026, otro venezolano mantiene esta tradición en la misma posición, con jugadas que desafían a la lógica: Brayan Rocchio.

El infieder venezolano vive una temporada más que interesante, su mejor hasta ahora en la Gran Carpa, con números ofensivos más que importantes. Sin embargo, su principal característica sigue siendo una defensa realmente formidable, al nivel de los mejores guantes de las Grandes Ligas, como demostró este 8 de junio, al realizar un doble play inolvidable y espectacular.

Homenaje de Brayan Rocchio a Omar Vizquel

Este lunes 8 de junio, los Guardianes de Cleveland cayeron derrotados en entradas extra ante los Yankees de Nueva York. Sin embargo, el juego no hubiera llegado a estas instancias de no ser por Brayan Rocchio, quien en el octavo inning dejó boquiabiertos a todos los presentes en el Progressive Field de Cleveland.

Con hombres en las esquinas, un out en la pizarra, y el juego igualado a cinco carreras por bando, Jazz Chisholm Jr. conectó una línea que parecía tener destino de inatrapable impulsor. Ahí fue cuando apareció Rocchio, quien tomó la bola de manera sensacional con un deslizamiento. No conforme con esto, tocó la segunda base con su guante para realizar el segundo out, y luego lanzó a primera, para completar un doble play de leyenda, y hacerle un homenaje a las grandes jugadas que solía hacer Vizquel en ese mismo sitio.