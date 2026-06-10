MLB: Oswaldo Guillén y Ronald Acuña Jr. se reencuentran en Chicago

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La novena de Bravos de Atlanta fue a visitar la ciudad de Chicago y previo al encuentro, dos generaciones de puro talento venezolano se unieron previo al compromiso contra Medias Blancas de Chicago.

Si algo ha demostrado Oswaldo Guillén, es un pleno respeto hacia Ronald Acuña Jr, sin importar si él lo está dirigiendo o está jugando en contra y son muy buenos amigos.

Oswaldo Guillén se reencuentra con Ronald Acuña Jr.

Estas dos figuras compartieron en la reciente campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y siempre conversaban previo a los choques entre Tigres de Aragua ante Tiburones de La Guaira.

Ahora se reencontraron en Chicago, debido a que Atlanta inicia una serie allí y "Ozzie" Guillén trabaja como comentarista de la novena de Medias Blancas, a quienes llevó a la Serie Mundial en 2005.

"¡Qué clase de talento!", Colocó Guillén como pie de foto a través de la plataforma de X, siempre mostrando la admiración que tiene hacia el MVP de la Liga Nacional 2023.