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MLB: Oswaldo Guillén y Ronald Acuña Jr. se reencuentran en Chicago

Las dos generaciones se unieron en el inicio de la serie entre Bravos y Medias Blancas 

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Meridiano

Martes, 09 de junio de 2026 a las 08:12 pm
MLB: Oswaldo Guillén y Ronald Acuña Jr. se reencuentran en Chicago
FOTO: CORTESÍA Oswaldo Guillén
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La novena de Bravos de Atlanta fue a visitar la ciudad de Chicago y previo al encuentro, dos generaciones de puro talento venezolano se unieron previo al compromiso contra Medias Blancas de Chicago.

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Si algo ha demostrado Oswaldo Guillén, es un pleno respeto hacia Ronald Acuña Jr, sin importar si él lo está dirigiendo o está jugando en contra y son muy buenos amigos.

Oswaldo Guillén se reencuentra con Ronald Acuña Jr.

Estas dos figuras compartieron en la reciente campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y siempre conversaban previo a los choques entre Tigres de Aragua ante Tiburones de La Guaira.

Ahora se reencontraron en Chicago, debido a que Atlanta inicia una serie allí y "Ozzie" Guillén trabaja como comentarista de la novena de Medias Blancas, a quienes llevó a la Serie Mundial en 2005.

Qué clase de talento!", Colocó Guillén como pie de foto a través de la plataforma de X, siempre mostrando la admiración que tiene hacia el MVP de la Liga Nacional 2023.

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