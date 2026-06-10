MLB: Randy Arozarena en modo demoledor para salvar a Seattle

Randy Arozarena es uno de los peloteros con mejor presente en 2026 de Grandes Ligas. Sus actuaciones con Marineros de Seattle están siendo especialmente destacadas; sobretodo por su poder ofensivo que se ha convertido en la salvación del equipo durante esta temporada.
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Arozarena en la victoria 6-5 de Marineros contra Orioles de Baltimore registró: 5 turnos, 2 anotadas, 3 hits, 1 jonrón, 3 impulsadas. Con esos números fue determinante para ganar en extra innings. El mexicano se ha convertido en uno de los salvadores del equipo en 2026.
No es la primera vez que salva al equipo en una victoria importante. De hecho, en sus últimos 7 juegos registra: .407 PRO con 11 hits y 7 impulsadas. Por otra parte, en lo que va de junio, tiene hits en 6 de los 8 juegos disputados y en 3 ocasiones bateó multihits.
Randy Arozarena proyecta los mejores números de su carrera en 2026
Randy Arozarena no solo está jugando un beisbol élite con Marineros de Seattle. También está mostrando un nivel superlativo con un rendimiento sensacional turno a turno. De hecho, de continuar con este ritmo de competición, es probable que supere los mejores números de su carrera.
Arozarena por ahora registra 75 hits en 68 juegos de MLB; esto lo proyecta a conectar 179 inatrapables, superando los 154 que conectó con Rays de Tampa Bay en 2022, siendo la mayor cantidad en su trayectoria en la liga. El cubano-mexicano está imparable con un ritmo demoledor.
Por otra parte, también superaría los 41 dobles que tuvo en la misma campaña con Rays. Por ahora proyecta 43 en una de sus campañas más espectaculares desde que llegó a Grandes Ligas. Ahora, esto sin hablar del promedio que por ahora es de .299, el mejor que tuvo fue .281 en 2020.
Números de Randy Arozarena con Marineros en 2026
Randy Arozarena está encaminado a formar parte del Juego de Estrellas 2026. Está jugando de manera sensacional con Marineros de Seattle en un año donde no se ven igual de fuertes que la temporada pasada.
Números de Arozarena en 2026:
- 68 juegos, 251 turnos, 45 anotadas, 75 hits, 18 dobles, 1 triple, 7 jonrones, 33 impulsadas, 27 boletos, 63 ponches, 18 bases robadas, .299 PRO, .384 OBP, .462 SLG, .847 OPS