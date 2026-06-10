MLB: Alex Bregman atraviesa la crisis más profunda de su carrera

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Alex Bregman firmó como agente libre con Cachorros de Chicago en invierno. Se pensaba que iba a ser determinante con su bateo oportuno en un lineup cargado de talento. Sin embargo, en pleno 2026 está mostrando los peores números a nivel ofensivo en su carrera en Grandes Ligas.

Bregman con Cubs no ha logrado afianzar su juego como lo hizo con Red Sox en 2025. De hecho, ha dejado a más de 140 corredores en base, lo que representa un .178 (RISP); básicamente su ofensiva se apaga cuando sus compañeros están para anotar y eso es un problema para él.

Alex por ahora registra 20 carreras impulsadas en 2026; pero con los 140 bateadores dejados en base, tendría una cantidad para liderar Las Mayores. En ese contexto, está proyectando 49 carreras impulsadas en la temporada 2026. La cifra más baja en una temporada sin lesiones.

Alex Bregman sin adaptación a Cachorros de Chicago

Está claro que Alex Bregman es uno de los bateadores más confiables de Grandes Ligas. Es oportuno, con poder y una distribución de batazos importantes. Sin embargo, 2026 está siendo un calvario y una de las razones es su mala adaptación a la ciudad y al equipo.

Medias Rojas de Boston tiene mucha similitud con el trabajo que se lleva a cabo en Astros de Houston y esa familiaridad lo llevó a adaptarse rápido. Por otra parte, era un grupo joven que necesitaban piezas veteranas para liderar. En Chicago el equipo está bien consolidado en ese aspecto.

Toda esa situación lo ha llevado a sentirse desencajado en una dinámica que es positiva para el equipo, pero no para él. Si estuviera produciendo con regularidad probablemente el equipo estuviera en una mejor posición de cara a la postemporada 2026.

Números de Alex Bregman con Cubs en 2026

Alex Bregman no pasa por su mejor momento y seguramente esté con la misma dinámica hasta el Juego de Estrellas 2026. Luego podrá reencontrarse, tener un par de días de descanso y centrarse en la segunda mitad del año que suele ser mucho mejor para el pelotero.

Números de Bregman en 2026:

- 66 juegos, 266 turnos, 30 anotadas, 66 hits, 9 dobles, 1 triple, 5 jonrones, 20 impulsadas, 29 boletos, 51 ponches, 2 bases robadas, .248 PRO, .329 OBP, .346 SLG, .675 OPS