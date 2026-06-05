Los Cubs firman un récord inédito en 50 años de Grandes Ligas

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El béisbol es el deporte de los detalles indescifrables, donde las tendencias lógicas de una temporada regular pueden desmoronarse por completo en el lapso de tres outs. Lo vivido en el cierre del noveno episodio por los Chicago Cubs no solo representó una rebelión contra las estadísticas del año, sino que se transformó en un hito histórico que no se había visto en Las Mayores en los últimos 50 años.

De acuerdo con los registros históricos de la MLB, la franquicia de Chicago se erigió como la única en medio siglo que logra conectar imparables en la novena entrada a través de siete peloteros distintos que promediaban .250 o menos de bateo justo al momento de tomar sus respectivos turnos.

El desglose de la anomalía estadística

La ofensiva de los Cubs ha lidiado con la inconsistencia a lo largo de la campaña, reflejada en promedios individuales discretos. Sin embargo, en el béisbol el momento oportuno (clutch) suele pesar más que los números acumulados.

El racimo de indiscutibles que desató la algarabía en las tribunas estuvo protagonizado por la siguiente línea de bateadores, quienes desafiaron sus propias realidades en la caja de bateo:

Nico Hoerner: Llegó a la entrada justo en la frontera del éxito analítico con .250 .

Michael Busch: Registraba un frío .242 antes de descifrar los envíos del relevo rival.

Pete Crow-Armstrong (PCA): El veloz jardinero también lucía un promedio de .242 .

Seiya Suzuki: El patrullero japonés buscaba recuperar el ritmo con un discreto .239 .

Ian Happ: El experimentado guardabosques cargaba con un average de .233 .

Moises Ballesteros: El joven prospecto demostró madurez con su .231 a cuestas.

Dansby Swanson: El campocorto estelar, sumido en una severa racha negativa de .180, aportó la pieza clave de la entrada.

Lo verdaderamente insólito para las oficinas de análisis moderno (sabermetría) no es el éxito de los bateadores de bajo promedio de forma aislada, sino la sincronía. La probabilidad de encadenar siete imparables en un mismo inning con peloteros situados por debajo del umbral de rendimiento estándar de la liga es estadísticamente marginal, lo que convierte esta jornada en una auténtica rareza histórica de las Grandes Ligas.

Esta marca quita el polvo a los libros de récords de la era moderna y demuestra que, cuando el juego aprieta en el noveno capítulo, la pizarra individual se borra y solo cuenta el contacto. Para los dirigidos en el norte de Chicago, este hito colectivo pasa a formar parte de las memorias más curiosas de la mística de la franquicia.