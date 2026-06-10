MLB: ¿Cuántos ponches puede lograr Jesús Luzardo en su salida contra los Blue Jays?

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Los Philadelphia Phillies volverán a confiar en uno de sus brazos más importantes cuando Jesús Luzardo suba al montículo este miércoles para enfrentar a los Toronto Blue Jays este miércoles 10 de junio en el Rogers Centre.

El lanzador venezolano llega a esta presentación con la misión de recuperar sensaciones después de una actuación discreta en su salida más reciente ante los Medias Blancas de Chicago y de mantener los números que lo han convertido en una pieza clave dentro de la rotación de su franquicia.

Aunque el historial frente a Toronto es limitado, existe un antecedente que llama la atención. Luzardo solo ha enfrentado una vez a los Blue Jays en las Grandes Ligas y en aquella oportunidad logró apenas dos ponches.

Jesús Luzardo – MLB

Sin embargo, el contexto actual es completamente diferente, ya que atraviesa una temporada con mejores registros y una capacidad mucho más consistente para retirar bateadores por la vía del strikeout.

La campaña 2026 ha mostrado una versión sólida del zurdo venezolano. A lo largo de 13 aperturas acumula 80 ponches, una cifra que refleja su capacidad para dominar a los rivales cuando encuentra ritmo desde los primeros innings.

Sus registros de abanicados por salida han sido de 7, 11, 8, 4, 3, 8, 10, 6, 4, 5, 6, 6 y 2, números que evidencian una tendencia favorable para quienes esperan una recuperación inmediata.

De hecho, la mayoría de sus mejores actuaciones han llegado gracias a la efectividad de sus lanzamientos rompientes y a la velocidad que mantiene con su recta.

Tomando en cuenta su promedio de ponches por presentación y el rendimiento general mostrado durante la campaña, una proyección razonable para este compromiso frente a Toronto se ubica por encima de los cinco abanicados. Esa cifra aparece como una referencia lógica considerando el volumen de ponches que ha acumulado en sus primeras 13 salidas.

Finalmente, la expectativa es más que alta. Los Phillies necesitan una actuación dominante de Jesús Luzardo y el venezolano tiene una nueva oportunidad para demostrar por qué sigue siendo uno de los lanzadores más importantes de la MLB.