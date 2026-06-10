MLB: Shohei Ohtani reta a Pittsburgh para seguir su excelente marcha hacia el Cy Young

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La jornada de este miércoles en la MLB presenciará una nueva apertura de Shohei Ohtani, quien tiene un ritmo arrollador con miras a pelear por el premio Cy Young de la Liga Nacional. Su rival de turno serán los Piratas de Pittsburgh, que vienen de perder el primero de la serie ante los Dodgers de Los Ángeles.

Historial corto entre Ohtani y Pittsburgh

No es para nada descabellado asegurar que el japonés tiene casi todo a su favor para alzar el premio más grande que puede recibir un lanzador en las Grandes Ligas. Solo basta con mencionar que en sus recientes cuatro triunfos seguidos solo le han pisado el home en una ocasión.

En su primera presentación del mes de junio, el día 3 frente a los D-backs de Arizona, Shohei Ohtani sumó otra blanqueada a sus estadísticas, la quinta para ser exactos luego de 10 aperturas, lo que le permitió bajar su efectividad a 0.74. Y es que apenas ha tolerado siete carreras en 61 innings este año.

Por lo pronto, el nipón se verá las caras por segunda ocasión en su carrera ante los Piratas de Pittsburgh, rival al que enfrentó en 2023 con el uniforme de los Angelinos de Los Ángeles. Su misión, como esperan muchos fanáticos, es seguir colgando ceros que lo ayuden a meterse de lleno en la pelea por el Cy Young.

Números de por vida de Shohei Ohtani vs Piratas de Pittsburgh