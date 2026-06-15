MLB: Salvador Pérez igualó a Ozzie Guillén en este departamento

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El receptor venezolano y futuro Salón de la Fama, Salvador Pérez, alcanzó este fin de semana a Oswaldo “Ozzie” Guillén en imparables conectados de por vida con 1764 en su carrera en Grandes Ligas.

El batazo fue un sencillo en la sexta entrada en el juego del sábado en la tarde entre los Astros de Houston y los Reales de Kansas City. Ligó de 4-1 con una carrera anotada.

“Salvy” igualó a Guillén en la casilla 11 en la lista entre criollos. Su próximo objetivo, aunque de entrada parece lejos, son los 2091 incogibles que disparó Elvis Andrus.

Pérez ha tenido una lenta primera mitad de temporada (.202, -0-9 WAR), pero su proyección con el madero arroja a terminar el 2026 con 120+ hits, 20+ jonrones y 60+ impulsadas.

Esta campaña en 66 juegos, tiene 52 hits, incluido nueve cuadrangulares y seis dobles. Además, suma 26 carreras remolcadas y 25 anotadas.

El top 10 de los bateadores venezolanos con más hits en Las Mayores, lo encabeza Miguel Cabrera con 3174, seguido de Omar Vizquel (2877), Luis Aparicio (2677), Bob Abreu (2470), José Altuve (2433), Andrés Galarraga (2333), David Concepción (2326), Magglio Ordoñez (2156), Víctor Martínez (2153) y los 2091 de Andrus.

SUPERÓ A RAMONETA DETRÁS DEL PLATO

Además de ser conocido como el receptor latino con más vuelacercas (312) en la historia del beisbol, Salvador Pérez es una referencia defensiva gracias a su efectividad detrás del plato, que lo ha llevado a ganar 5 Guantes de Oro.

También este fin de semana, superó a Ramón Hernández como el cátcher criollo con más innings trabajados con 11867.2.