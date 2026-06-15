MLB: Jackson Chourio se alza con el Jugador de la Semana con impactantes números

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Jackson Chourio cerró una semana de ensueño con los Cerveceros de Milwaukee, lo que le permitió alzarse con la distinción del Jugador de la Semana de la Liga Nacional. Y es que si hablamos de producción ofensiva, sin duda que el jardinero venezolano llevó la batuta de su equipo entre el 8 y 14 de junio.

Chourio montó su show con el madero

Es un momento histórico para el marabino, pues se trata del primer galardón de este estilo que recibe en su corta carrera en la MLB. Esto lo hizo tras disparar imparables en todos sus compromisos, siendo cuatro de esos multi-hit.

Su presentación más desbordante fue el pasado sábado frente a los Phillies de Filadelfia, a quienes castigó al ligar de 5-4 con par de cuadrangulares, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas.

Otros detalles a resaltar de la eléctrica semana de Jackson Chourio es que también firmó jornadas consecutivas de cuadrangulares, el 9 y 10 contra Atléticos; además que en sus seis presentaciones remolcó al menos una carrera.

Tanto el venezolano como Jacob Misiorowski compartieron la distinción, siendo la primera vez que sucede en la historia de los Cerveceros de Milwaukee. De hecho, la última vez que compañeros de la Liga Nacional lograron esta hazaña fue el 22 de agosto del 2022, con Albert Pujols y Paul Goldschmidt con los Cardenales de San Luis.

Números de Jackson Chourio en la semana (del 8 al 14 de junio)