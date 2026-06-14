MLB: Luis Arráez está muy cerca de igualar a este histórico venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez continúa demostrando por qué es uno de los bateadores más consistentes de las Grandes Ligas en los últimos años. El venezolano está en medio de uno de sus mejores momentos ofensivos al extender a 13 su cadena de partidos consecutivos conectando al menos un hit, una muestra más de la capacidad que lo ha convertido en una referencia dentro del terreno de juego.

La racha llega en un momento importante de la temporada y confirma el gran nivel que atraviesa el infielder, quien sigue acumulando números que fortalecen su legado entre los peloteros criollos más destacados en la historia de la MLB.

Luis Arráez - MLB

Además de su impresionante seguidilla ofensiva, Arráez alcanzó los 1.116 hits de por vida en las Grandes Ligas, una cifra que lo acerca cada vez más a una marca histórica para el béisbol venezolano. Con este total, quedó a apenas seis imparables de igualar los 1.122 que registró Víctor Davalillo durante su exitosa trayectoria en las Mayores.

Davalillo es considerado una de las figuras más importantes que ha producido Venezuela y durante décadas ocupó posiciones privilegiadas entre los líderes históricos de bateo del país. Ahora, “La Regadera” está a las puertas de sumarse a ese selecto grupo y seguir escalando lugares en el listado.

Lo más llamativo es que el jugador aún se encuentra en plena etapa productiva de su carrera. A sus reconocidos títulos de bateo se suma una habilidad única para poner la pelota en juego y generar contacto constante, una característica cada vez más valiosa en el béisbol moderno.

Finalmente, mientras la temporada avanza, cada aparición en el plato representa una nueva oportunidad para que Arráez continúe ampliando su racha y alcance una nueva referencia histórica. Si mantiene el ritmo ofensivo que ha mostrado en las últimas semanas, no solo podría superar a Davalillo en el corto plazo, sino también seguir construyendo un legado que lo consolide entre los mejores bateadores venezolanos.