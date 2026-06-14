MLB: José Altuve igualó la pizarra con su sexto bambinazo de la temporada

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El segunda base venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, conectó su sexto cuadrangular de la temporada en la parte alta de la octava entrada, un batazo de dos carreras que empató el encuentro 7-7 frente a los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium.

Con un corredor en base y el equipo abajo en el marcador, Altuve castigó un lanzamiento del relevista zurdo Matt Strahm para revivir a la ofensiva de Houston en el momento más crítico del compromiso.

El lanzador Matt Strahm intentó dominar al camarero venezolano con un slider a 79.8 millas por hora. Sin embargo, Altuve descifró el envío y conectó un sólido elevado por el jardín izquierdo. La pelota salió de su bate a una velocidad de 102.2 millas por hora y con un ángulo de lanzamiento de 36 grados, alcanzando una distancia proyectada de 407 pies.

Con ese estacazo, Altuve llegó a 15 empujadas en la temporada, dejando su promedio en .238 con un OPS de .705.