MLB: Yoshinobu Yamamoto rozó la historia en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

El abridor japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, protagonizó una de las tardes más dominantes de la temporada actual de las Grandes Ligas en el triunfo de su equipo 7-1 frente a los Medias Blancas de Chicago. El derecho estuvo a tan solo tres outs de inscribir su nombre en los libros de récords de la MLB tras mantener un juego perfecto hasta la octava entrada y un juego sin hits ni carreras hasta el noveno episodio.

La racha histórica que congeló a la ofensiva de Chicago

Yamamoto inició el encuentro retirando a 23 bateadores de forma consecutiva. Al sumar esta actuación a su apertura previa frente a los Angelinos de Los Ángeles, donde retiró a los últimos 22 rivales que enfrentó, el lanzador asiático acumuló una racha de 45 bateadores retirados en fila.

Esta seguidilla llegó a su fin de la manera menos esperada en la baja del octavo inning. Con dos outs en la pizarra, el campocorto Mookie Betts cometió un error al fildear un rodado, lo que rompió la perfección del encuentro. A pesar del fallo defensivo, Yamamoto resolvió el episodio con otro roletazo para mantener el juego sin hits ni carreras intacto.

El desenlace en el noveno inning y los números del japonés

La hazaña del No-Hitter se esfumó en el amanecer del noveno capítulo. El bateador de los Medias Blancas, Tristan Peters, conectó un cuadrangular solitario que terminó con la blanqueada y el doble cero. Tras dominar al siguiente bateador, el mánager Dave Roberts retiró a Yamamoto del encuentro luego de realizar 109 lanzamientos.

El registro histórico de los Dodgers se mantiene intacto

Con esta victoria, Yamamoto mejoró su récord personal a 7 triunfos y 4 derrotas, bajando su efectividad a un destacado 2.52. El lanzador buscaba su primer No-Hitter en el beisbol estadounidense, tras haber conseguido dos en la liga profesional de Japón.

La organización de Los Ángeles no registra un juego sin hits ni carreras desde el esfuerzo combinado de 2018 iniciado por Walker Buehler, y el último juego sin hits individual pertenece a Clayton Kershaw en la temporada 2014. El próximo reto para el derecho japonés será ante la ofensiva de los Orioles de Baltimore.