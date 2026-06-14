MLB: Jackson Chourio desplegó séptimo jonrón de la temporada

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El jardinero venezolano, Jackson Chourio, igualó las acciones para los Cerveceros de Milwaukee con su séptimo cuadrangular del año.

El lanzador diestro de Filadelfia, Aaron Nola, mantenía un control estricto en la lomita durante el quinto episodio. Nola ejecutó una curva de nudillos a 77.8 millas por hora, buscando el engaño en la parte baja de la zona de strike. Jackson Chourio descifró la rotación del envío de inmediato, extendió los brazos y conectó con una violencia sólida que dejó sin opciones a la defensiva visitante.

Un estacazo de 410 pies empata el juego

El impacto de la madera contra la pelota generó un sonido limpio que encendió de inmediato a las tribunas en Milwaukee. Los radares de medición de Statcast registraron una velocidad de salida de 103.2 millas por hora.

La esférica tomó una trayectoria con un ángulo de lanzamiento de 32 grados, elevándose con fuerza hacia la banda derecha. La conexión recorrió un total de 410 pies antes de superar la barda del jardín derecho. Con este estacazo, Chourio sumó su séptimo jonrón de la temporada regular 2026.