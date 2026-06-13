MLB: ¿Quiénes son los venezolanos en las papeletas para el juego de las estrellas 2026 de las Grandes Ligas?

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La presencia venezolana en las Grandes Ligas continúa siendo una de las más importantes en la actualidad. Una nueva muestra de ello quedó reflejada en las papeletas oficiales para la elección del Juego de Estrellas 2026, en el que numerosos jugadores nacidos en Venezuela aparecen entre las opciones disponibles para los aficionados.

Desde figuras consolidadas hasta talentos emergentes, la representación criolla se extiende por prácticamente todas las posiciones del diamante. Tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, los venezolanos buscarán ganarse el respaldo del público para formar parte del evento más prestigioso de mitad de temporada en las Grandes Ligas.

Venezolanos - Juegos de Estrellas

En la Liga Americana destacan nombres de gran trayectoria como José Altuve, quien vuelve a figurar entre los candidatos en la segunda base, además de Salvador Pérez, una de las referencias históricas de Venezuela en la receptoría. También aparecen Willson Contreras en la inicial, Gleyber Torres en la intermedia y Andrés Giménez entre las opciones para el campocorto.

La lista también incluye a jóvenes que han logrado consolidarse en sus respectivas organizaciones. Maikel García, Oswald Peraza, Brayan Rocchio, Carlos Narváez y Wilyer Abreu forman parte del grupo de venezolanos que aspiran a recibir el apoyo de los aficionados para alcanzar una plaza en el clásico encuentro.

Por su parte, la Liga Nacional presenta una representación igualmente destacada. Ronald Acuña Jr. encabeza el grupo como uno de los nombres más reconocidos entre los jardineros, acompañado por Jackson Chourio, considerado una de las principales figuras de la nueva generación de peloteros venezolanos.

Otros candidatos incluyen a Luis Arráez, Ezequiel Tovar, Francisco Álvarez, William Contreras, Gabriel Moreno, Keibert Ruiz, Freddy Fermín, Ildemaro Vargas, Luis Rengifo y Javier Sanoja. Además, Eugenio Suárez y Moisés Monasterios figuran entre las opciones para el puesto de bateador designado.

Finalmente, La amplia presencia de venezolanos en las boletas refleja el impacto que el país sigue teniendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Con jugadores distribuidos en distintas franquicias y posiciones, Venezuela vuelve a demostrar que cuenta con una de las potencias más productivas del deporte.