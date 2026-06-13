MLB: ¡Regresa Skubal y abren dos venezolanos! Mira la jornada de hoy, 13 de junio

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Llegó el fin de semana y en esta parte final, la emoción de los encuentros de las Grandes Ligas promete multiplicarse y por lo tanto, te mostraremos los choques pautados en la jornada de este sábado, 13 de junio.

Nuevamente habrá dos brazos criollos que se subirán al montículo, en esta ocasión les toca a: Martín Pérez, quien tendrá su segunda salida de la semana, y a Ranger Suárez. Además, regresa a la acción el Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal.

Juegos para hoy en la MLB:

- Cardenales de San Luis (Matthew Liberatore) vs Mellizos de Minnesota (Connor Prielipp) 2:10 p.m.

- Yankees de Nueva York (Cam Schlittler) vs Azulejos de Toronto (Kevin Hausmann) 3:07 p.m.

- Marlins de Miami (Lake Bachar) vs Piratas de Pittsburgh (Bubba Chandler) 4:05 p.m.

- Padres de San Diego (Randy Vasquez) vs Orioles de Baltimore (Trey Gibson) 4:05 p.m.

- Marineros de Seattle (Luis Castillo) vs Nacionales de Washington (Cade Cavalli) 4:05 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Michael Soroka) vs Rojos de Cincinnati (Rhett Lowder) 4:10 p.m.

- Bravos de Atlanta (Martín Pérez) vs Mets de Nueva York (Sean Manaea) 4:10 p.m.

- Tigres de Detroit (Tarik Skubal) vs Guardianes de Cleveland (Joey Cantillo) 4:10 p.m.

- Rangers de Texas (Jacob deGrom) vs Medias Rojas de Boston (Ranger Suárez) 4:10 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Yoshinobu Yamamoto) vs Medias Blancas de Chicago (Sean Burke) 4:10 p.m.

- Astros de Houston (Mike Burrows) vs Reales de Kansas City (Noah Cameron) 7:10 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Aarón Nola) vs Cerveceros de Milwaukee Milwaukee (Shane Drohan) 7:10 p.m.

- Cachorros de Chicago (Ben Brown) vs Gigantes de San Francisco (Trevor McDonald) 10:05 p.m.

- Rockies de Colorado (Kyle Freeland) vs Atléticos de Oakland (Joey Estes) 10:05 p.m.

- Rays de Tampa Bay (Griffin Jax) vs Angelinos de Anaheim (José Soriano) 10:07 p.m.