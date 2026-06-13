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MLB: Vea cómo marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este viernes, 12 de junio

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Meridiano

Sabado, 13 de junio de 2026 a las 06:14 am

A pesar de que hubo muchos compromisos, los movimientos en la tabla fueron mínimos 

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La jornada de este viernes estuvo bastante emocionante, no obstante, se repitieron la mayoría de los ganadores y por lo tanto, es importante echarle un vistazo a la tabla de posiciones.

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Los movimientos fueron mínimos. En le división Oeste de la Liga Americana, Atléticos de Oakland igualó en el segundo puesto a Rangers de Texas. En el centro de la Nacional, Cachorros de Chicago quedó en solitario en el tercer puesto.

Así están las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (45-24)
  2. Phillies de Philadelphia (37-32)
  3. Nacionales de Washington (35-35)
  4. Marlins de Miami (35-35)
  5. Mets de Nueva York (31-38).

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (42-25)
  2. Cardenales de San Luis (37-30)
  3. Piratas de Pittsburgh (36-34)
  4. Cachorros de Chicago (36-34)
  5. Rojos de Cincinnati (32-36).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (44-26)
  2. Padres de San Diego (35-33)
  3. Cascabeles de Arizona (35-34)
  4. Gigantes de San Francisco (28-42)
  5. Rockies de Colorado (26-44).

Así están las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (40-26)
  2. Yankees de Nueva York (41-27)
  3. Azulejos de Toronto (34-36)
  4. Orioles de Baltimore (34-37)
  5. Medias Rojas de Boston (2-41).

División Central:

  1. Medias Blancas de Chicago (37-31)
  2. Guardianes de Cleveland (38-33)
  3. Mellizos de Minnesota (32-39)
  4. Tigres de Detroit (29-41).
  5. Reales de Kansas City (28-42).

División Oeste:

  1. Marineros de Seattle (37-34)
  2. Rangers de Texas (34-35)
  3. Atléticos de Oakland (34-35)
  4. Astros de Houston (32-39)
  5. Angelinos de Anaheim (28-42).

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