MLB: Vea cómo marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este viernes, 12 de junio

La jornada de este viernes estuvo bastante emocionante, no obstante, se repitieron la mayoría de los ganadores y por lo tanto, es importante echarle un vistazo a la tabla de posiciones.
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Los movimientos fueron mínimos. En le división Oeste de la Liga Americana, Atléticos de Oakland igualó en el segundo puesto a Rangers de Texas. En el centro de la Nacional, Cachorros de Chicago quedó en solitario en el tercer puesto.
Así están las posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (45-24)
- Phillies de Philadelphia (37-32)
- Nacionales de Washington (35-35)
- Marlins de Miami (35-35)
- Mets de Nueva York (31-38).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (42-25)
- Cardenales de San Luis (37-30)
- Piratas de Pittsburgh (36-34)
- Cachorros de Chicago (36-34)
- Rojos de Cincinnati (32-36).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (44-26)
- Padres de San Diego (35-33)
- Cascabeles de Arizona (35-34)
- Gigantes de San Francisco (28-42)
- Rockies de Colorado (26-44).
Así están las posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (40-26)
- Yankees de Nueva York (41-27)
- Azulejos de Toronto (34-36)
- Orioles de Baltimore (34-37)
- Medias Rojas de Boston (2-41).
División Central:
- Medias Blancas de Chicago (37-31)
- Guardianes de Cleveland (38-33)
- Mellizos de Minnesota (32-39)
- Tigres de Detroit (29-41).
- Reales de Kansas City (28-42).
División Oeste:
- Marineros de Seattle (37-34)
- Rangers de Texas (34-35)
- Atléticos de Oakland (34-35)
- Astros de Houston (32-39)
- Angelinos de Anaheim (28-42).