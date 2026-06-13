MLB: Vea cómo marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este viernes, 12 de junio

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La jornada de este viernes estuvo bastante emocionante, no obstante, se repitieron la mayoría de los ganadores y por lo tanto, es importante echarle un vistazo a la tabla de posiciones.

Los movimientos fueron mínimos. En le división Oeste de la Liga Americana, Atléticos de Oakland igualó en el segundo puesto a Rangers de Texas. En el centro de la Nacional, Cachorros de Chicago quedó en solitario en el tercer puesto.

Así están las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (45-24) Phillies de Philadelphia (37-32) Nacionales de Washington (35-35) Marlins de Miami (35-35) Mets de Nueva York (31-38).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (42-25) Cardenales de San Luis (37-30) Piratas de Pittsburgh (36-34) Cachorros de Chicago (36-34) Rojos de Cincinnati (32-36).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (44-26) Padres de San Diego (35-33) Cascabeles de Arizona (35-34) Gigantes de San Francisco (28-42) Rockies de Colorado (26-44).

Así están las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (40-26) Yankees de Nueva York (41-27) Azulejos de Toronto (34-36) Orioles de Baltimore (34-37) Medias Rojas de Boston (2-41).

División Central:

Medias Blancas de Chicago (37-31) Guardianes de Cleveland (38-33) Mellizos de Minnesota (32-39) Tigres de Detroit (29-41). Reales de Kansas City (28-42).

División Oeste: