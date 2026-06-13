MLB: Mira los resultados de la jornada de este viernes, 12 de junio

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La jornada de este viernes en las Grandes Ligas estuvo totalmente interesante, aunque la producción de carreras se hizo notar y por lo tanto, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

La noticia más destacada, al menos entre los peloteros venezolanos, fue que Maikel García alcanzó la cifra redonda de 500 hits de por vida desde su debut en 2021.

Resultados de la MLB:

- Marlins de Miami 8-3 Piratas de Pittsburgh

- Marineros de Seattle 10-2 Nacionales de Washington

- Padres de San Diego 3-7 Orioles de Baltimore

- Tigres de Detroit 2-3 Guardianes de Cleveland

- Rangers de Texas 1-10 Medias Rojas de

- Bravos de Atlanta 5-7 Mets de Nueva York

- Cascabeles de Arizona 5-2 Rojos de Cincinnati

- Yankees de Nueva York 5-8 Azulejos de Toronto

- Phillies de Philadelphia 0-6 Cerveceros de Milwaukee

- Dodgers de Los Angeles 2-8 Medias Blancas de Chicago

- Cardenales de San Luis 8-9 Mellizos de Minnesota

- Astros de Houston 10-6 Reales de Kansas City

- Rays de Tampa Bay 3-4 Angelinos de

- Rockies de Colorado 4-6 Atléticos de Oakland

- Cachorros de Chicago 5-1 Gigantes de sam Francisco.