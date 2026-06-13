Un ex grandeliga inscribió su nombre en la historia del beisbol veraniego de Venezuela

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En su sexta temporada de existencia, la Liga Mayor de Beisbol Profesional vivió una noche histórica de la mano del colombiano Luis Escobar del equipo Líderes de Miranda, quien se convirtió en el primer lanzador en lograr un juego sin hits ni carreras en la historia ante el tres veces campeón, Senadores de Caracas.

Durante el segundo juego de una doble cartelera en el José Bernardo Pérez de Valencia. Escobar empezó retirando a los primeros nueve bateadores que enfrentó. Dando forma a la hazaña que se venía gestando.

Tan solo dos boletos fueron la piedra en el camino de Escobar que impidieron un logro más grande. La ofensiva mirandina fabricó seis carreras para darle un colchón suficiente al otrora lanzador de los Piratas de Pittsburgh, con quien debutó en las Grandes Ligas en 2019.

“Desde que me estaba estirando, Rangel (el receptor) ya me venía platicando el plan que íbamos a llevar. Gracias a Dios se nos dieron las cosas. Sabía lo que estaba pasando, pero no le di tanta importancia a eso hasta el quinto o sexto inning que ya sentía la vibra y gracias a Dios se dieron las cosas”, manifestó Escobar a la prensa de Líderes de Miranda.

El derecho nativo de Cartagena, en siete entradas completas, solo abanicó a un rival y permitió dos bases por bolas, apoyándose en la defensa que tuvo la capacidad para sacar los outs.