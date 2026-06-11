LVBP: Magallanes ya contacto a Tiburones para preguntar por Maikel García

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Los problemas de Maikel García con Tiburones de La Guaira son conocidos abiertamente. Tanto así, que el grandeliga pidió cambio para otro equipo tras los desacuerdos salariales que tuvieron en la campaña anterior.

Al respecto, aparentemente, el primero en buscar hacerse con los servicios del "Barrendero", es el gerente deportivo de Navegantes del Magallanes, Federico Rojas.

Magallanes contactó a Tiburones para preguntar por Maikel García

Rojas, ya tocó la puerta de los "Salados" para preguntar por el tercera base de los Reales de Kansas City, de acuerdo a la información emitida por el periodista Jesús Ponte.

De hecho, asegura que ya Federico obtuvo respuesta por parte de los "Litoralenses". No obstante, el gerente está estudiando si es factible entegar las piezas que quiere La Guaira, debido a que se tratan de nombres muy importantes para los turcos y no es para menos, porque en el negocio está el nombre del campeón y MVP del Clásico Mundial.

Maikel García se quiere ir al Magallanes

Algo que podría agilizar el proceso de cambio es que García ratifica a cada momento que la decisión está tomada y de hecho, en una entrevista que le realizó Lizcar Valle previo a la campaña 2026 de la MLB, el Guante de Oro afirmó que le gustaría jugar con Magallanes.

Ahora, todo en manos de ambas gerencias y probablemente, Federico conversará en los próximos días al respecto con Tiburones, para buscar algún acuerdo conveniente para ambos.