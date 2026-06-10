LVBP: ¿Magallanes toca la puerta del Cy Young Trevor Bauer para la próxima zafra?

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Las organizaciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se comenzaron mover de cara a lo que será la temporada 2025-2026 y como buenos campeones, los Navegantes del Magallanes ya aseguraron a su primer importado con la misión de repetir el título obtenido en el torneo anterior.

Además, tienen en el radar a uno de los lanzadores más cotizados del Caribe desde que salió del sistema de la MLB, donde incluso ganó el premio de CY Young.

El setup del año repite con Magallanes

El primer foráneo confirmado por el gerente general de los "Eléctricos", Federico Rojas, en una entrevista con el periodista Jesús Ponte, es el dominicano Jesús Reyes, quien fue el lanzador del bullpen más utilizado en la zafra previa.

De hecho, su buena labor durante 35 presentaciones le valió para hacerse ganador del Setup del Año, en la que quedó registrada como la mejor de sus tres zafras en Venezuela, hasta ahora. En la ronda regular, Reyes dejó un balance de 3-0, con 23 abanicados, 12 holds y una efectividad de 4.72 en 34.1 episodios de labor.

Magallanes va por Trevor Bauer

Asimismo, Federico le notificó a Ponte que Magallanes ha contactado al experimentado de 35 años Trevor Bauer para que se una a ellos en la 25/26. No obstante, el agente del ex grandeliga les dejó saber que actualmente su enfoque está en la Atlantic League que actualmente está jugando.

Bauer fue ganador del Cy Young en la campaña 2020 en Las Mayores, en México ha sido campeón con Diablos Rojos y en la zafra 2024-2025 tuvo contacto con Tiburones de La Guaira, aunque evidentemente no se concretó su participación en aquel momento.