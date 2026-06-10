MLB: Bravos da mas detalles sobre la lesión de Ronald Acuña Jr.

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La temporada de las Grandes Ligas vuelve a poner a prueba la resistencia de los Bravos de Atlanta. El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. ha sido diagnosticado con una distensión de primer grado en el tendón de la corva izquierda, una noticia que frena momentáneamente su ritmo en la campaña pero que trae consigo un parte de tranquilidad moderado para la organización y sus seguidores.

Primeros reportes

El reporte definitivo llegó por parte del narrador de los Bravos, Wiley Ballard, quien confirmó la gravedad de la lesión tras los resultados de la resonancia magnética. El equipo tomó la decisión de inscribir al pelotero de 28 años en la lista de lesionados antes del encuentro del miércoles contra los Medias Blancas de Chicago. Al tratarse de una distensión de bajo grado, el panorama es menos severo de lo esperado inicialmente.

El cuerpo técnico mantiene el optimismo

El mánager encargado de Atlanta, Walt Weiss, mostró una postura de confianza respecto a la recuperación de su máxima figura. Weiss enfatizó que este percance no presenta la misma gravedad que la lesión sufrida por el venezolano a principios de mayo, la cual lo marginó de los terrenos de juego durante casi tres semanas.

Expectativas para el regreso a las Grandes Ligas

Aunque los Bravos de Atlanta no han emitido un cronograma oficial para el regreso a la acción del patrullero, el cuerpo médico estima que existen altas probabilidades de ver al jugador de vuelta en la alineación antes de que finalice el mes de junio. La evolución diaria determinará si el proceso cumple con los plazos previstos.