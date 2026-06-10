MLB: Angelinos colocan a Sebastián Rivero a lista de lesionados

Suscríbete a nuestros canales

Los Angelinos de Los Ángeles sufrieron un duro golpe en su receptoría. Sebastián Rivero, quien atravesaba el mejor momento de su temporada, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura en el hueso ganchoso de la mano izquierda. El receptor venezolano se someterá a una cirugía la próxima semana y estará fuera de acción por un periodo estimado de cuatro semanas, según los primeros informes médicos.

La lesión de Sebastián Rivero en su mejor momento

El percance ocurrió durante el compromiso del pasado martes contra los Astros de Houston. Rivero realizó un swing ante un pitcheo y, al conectar un batazo de foul, sintió una molestia aguda que lo obligó a abandonar el encuentro de manera prematura. Los exámenes radiológicos posteriores confirmaron la gravedad de la fractura en su mano izquierda.

La baja llega en el momento más inoportuno para el pelotero de 27 años. Antes de abandonar el terreno de juego, Rivero registraba una racha encendida a la ofensiva, acumulando imparables en siete apariciones en el plato consecutivas. Su baja debilita una alineación que empezaba a encontrar consistencia con su aporte detrás del plato.

Tiempo de recuperación

De acuerdo con el reporte del periodista Jack Janes de The Sporting Tribune, el venezolano viajará en los próximos días para someterse al procedimiento quirúrgico que repare el hueso afectado. En el mejor de los escenarios, el proceso de rehabilitación y el posterior reacondicionamiento físico demandarán al menos un mes de ausencia en las Grandes Ligas.

Logan Porter asume el rol en la receptoría de los Halos

Ante este panorama, la gerencia de los querubines activó un plan de emergencia. La organización seleccionó el contrato de Logan Porter desde la sucursal Triple A en Salt Lake para incorporarlo de inmediato al roster de las Mayores.