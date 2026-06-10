MLB: Luis Arráez mantiene viva su racha de hits

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Luis Arráez volvió a destacar a la ofensiva en la jornada de este martes, aunque su esfuerzo individual no impidió la derrota de su equipo con marcador de 6-3 ante los Nacionales de Washington. El segunda base venezolano terminó el encuentro de 5-2, iniciando su producción en la primera entrada con su quinto triple de la temporada y sumando un sencillo en el quinto episodio, para posteriormente anotar en carrera.

Con esta actuación, Arráez extendió a 11 su racha de partidos consecutivos conectando al menos un indiscutible, lo que representa su seguidilla más alta en lo que va de la campaña actual. Asimismo, este compromiso marcó su tercer juego en fila registrando dos o más imparables, y su encuentro número 27 con múltiples hits en lo que va del año, lo que confirma su regularidad como bateador de contacto.

El rendimiento de Arráez en los últimos compromisos

El desempeño reciente del pelotero refleja una dinámica regular dentro de la alineación. Durante este lapso de 11 compromisos, Arráez acumula un promedio de bateo de .347, producto de 17 hits en un total de apariciones donde también ha aportado cinco carreras impulsadas y ocho carreras anotadas. En un tramo de 50 apariciones al plato, su promedio se situaba en .341, lo que demuestra que su ritmo ofensivo se mantiene estabilizado.

Al evaluar el rendimiento general del jugador a lo largo de la competencia, las estadísticas respaldan su rendimiento frente a los lanzadores contrarios. En un total de 287 apariciones oficiales al plato, el venezolano presenta una línea ofensiva de .326 de promedio de bateo, .360 de porcentaje de embasado y .438 de porcentaje de slugging.

A lo largo de la zafra, Arráez acumula un total de 34 carreras anotadas, 25 carreras remolcadas, cinco bases robadas y dos cuadrangulares. Su capacidad para poner la bola en juego y direccionar sus conexiones hacia las distintas bandas del terreno sigue siendo el factor determinante en sus registros individuales en las Mayores.