Una máquina de ponches: Max Scherzer alcanza cifra histórica entre lanzadores de la MLB

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Para Max Scherzer todo era cuestión de tres strikes para concretar una de las cifras redondas más envidiadas por los lanzadores en la MLB. Al final lo consiguió y ante el primer bateador que enfrentó en la noche de este miércoles.

Y es que el veterano de 41 años de edad subió al montículo del Rogers Centre para iniciar el imperdible duelo entre Azulejos de Toronto y Phillies de Filadelfia. La víctima de ese ponche 3.500 de su carrera fue Kyle Schwarber.

Max Scherzer fue agresivo desde el primer lanzamiento y lo retó con una recta alta y pegada que no tuvo contacto con el madero. Luego de un lanzamiento en zona mala, una curva afuera y un foul antecedieron al pitcheo clave que terminó haciendo historia: un cambio que dejó parado en el home al letal zurdo.

Scherzer en la historia de la MLB

Con su ponche 3.500, el derecho norteamericano ingresó a un selecto club donde únicamente hay otros 10 lanzadores con igual (o más) número de abanicados en la historia. De hecho, solo necesita otros nueve para empatar a Walter Johnson (3.509) en la décima casilla de dicho apartado en las Grandes Ligas.