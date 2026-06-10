LVBP: Grandeliga cubano recuerda con cariño su paso por Leones del Caracas y asoma un posible regreso

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de su historia, los Leones del Caracas han contado en sus filas con multitud de peloteros importados, pero solo unos pocos terminaron demostraron una calidad impresionante, al punto de quedar en la memoria de los fanáticos.

Entre los casos más recientes aparece Yandy Díaz, que en la actualidad es uno de los bates más sobresalientes en la ofensiva de los Rays de Tampa Bay. Justamente, gran parte de lo que es hoy en día se lo debe a su paso por el conjunto melenudo.

Una bateador de récord con los Leones

Solos dos temporadas en la LVBP fueron suficientes para que el cubano diera ese salto importante en su carrera. Y es que todo comenzó con una explosiva campaña 2016-2017, la cual le permitió tiempo después tener su debut en las Grandes Ligas con los Guardianes de Cleveland.

"Yo estaba en Triple-A (en 2016) y se me acercaron para preguntarme si quería jugar allá (en Caracas). Con toda la disponibilidad del mundo dije que sí y gracias al Señor pude llegar allá", le comentó en una entrevista al periodista Marcos Grunfeld.

Fue entonces cuando el nombre de Yandy Díaz poco a poco tomó fuerza en la pelota venezolana, superando algunos obstáculos al principio y ganándose al final los aplausos de la afición capitalina hasta su último turno al bate en la 2017-2018.

"Esos dos años que jugué en Caracas me han vuelto el pelotero que actualmente soy. En todo momento le voy a agradecer a los Leones por esa oportunidad que me dieron", continuó.

Al final, el isleño firmó una hazaña que a día de hoy ningún otro importado ha podido lograr, y no es otra que embasarse en 51 juegos de manera seguida, igualando además al inolvidable José Castillo. Esto sucedió entre octubre de 2016 y noviembre de 2017.

Por lo pronto, Yandy Díaz se mantiene enfocado en su temporada con el conjunto de Tampa Bay, pero a sus 34 años de edad no descarta regresar a la LVBP con el uniforme de los Leones del Caracas para romper ese récord. "Los Leones son una parte de mi vida", cerró.