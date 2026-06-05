LVBP: Esto dice Roger Cedeño luego de volver a los Leones del Caracas

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Roger Cedeño está de regreso con los Leones del Caracas. El expelotero venezolano ya supo ser una gloria como jugador de la novena capitalina, con la que jugó a lo largo de 10 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, siendo constantemente uno de los favoritos de la afición melenuda.

Ahora, 20 temporadas después de su último baile como jugador profesional, se volverá a uniformar con los Leones, ya que será el coach de primera base, tal y como se oficializó el pasado 29 de mayo a través de las redes sociales del Caracas, en un anunció que alegró a la fanaticada del equipo.

Y por supuesto, la emoción es recíproca. Este viernes 5 de junio, Leones publicó las primeras declaraciones de Roger Cedeño en su llegada a los Leones del Caracas, en donde dejó claro lo emocionado que está por retornar a la que fue su casa durante tanto tiempo, y además dejó sus primeras impresiones sobre lo que está por venir.

Roger Cedeño vuelve a casa

"Muy feliz y agradecido con Dios por esta oportunidad. Leones es una organización muy especial para mí, siempre quise regresar. Esto es un orgullo enorme y una responsabilidad que asumo con mucho compromiso", fue lo primero que comentó Roger Cedeño, en palabras recogidas por el equipo de prensa de los capitalinos.

El otrora jardinero central caraquista también habló un poco sobre la experiencia con la que llega a asumir esta nueva posición. "Tengo varios años trabajando como coach en Estados Unidos, pero esta será mi primera experiencia en la LVBP y la asumo con mucho respeto, ilusión, humildad y con ganas de aprender", señaló.

Finalmente, Roger Cedeño dio detalles sobre lo que han sido sus primeras conversaciones con Lipso Nava. "Me gustó mucho su visión y la manera en la que ve el juego. Quedamos en reunirnos próximamente para seguir conversando y planificando lo que será la temporada", sentenció.