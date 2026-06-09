LVBP: Lipso Nava habla maravillas de este prospecto de Leones del Caracas

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A día de hoy Lipso Nava se encuentra ejerciendo funciones con la organización de los Gigantes de San Francisco, específicamente como coach de fundamentos en Ligas Menores. Si bien se trata de un rol que exige mucha atención, eso no le ha restado tiempo para observar a los prospectos de los Leones del Caracas.

Justamente, una de esas jóvenes promesas que pertenece al elenco capitalino y, a su vez, al conjunto de la Bahía es Luis Hernández, a quien lo está siguiendo muy de cerca Lipso para una futura incorporación al equipo melenudo en una próxima temporada de la LVBP.

Lipso se deshace en elogios

En una reciente entrevista para el medio digital Simplificando el Juego, Lipso Nava le tocó hablar del chamo de 17 años de edad. Y es que al tratarse de un prospecto que está dando mucho de qué hablar este año en Ligas Menores, ahora la conexión con los Leones comienza a lucir tan sólida como prometedora.

"Es un muchacho sumamente maduro. Tiene unas herramientas que lo hacen perderse de vista. Yo creo que los procesos están para que él vaya a una liga de instrucción, y cuidado si no lo envían a una Fall League para que se siga fogueando", señaló el dirigente.

Luego concluyó: "Su techo es sumamente alto. Es un muchacho que de verdad se pierde de vista. Tiene un IQ de beisbol impresionante".

¿Qué dicen los scouts sobre Luis Hernández?

Luis Hernández, oriundo de San Juan de los Morros, es el segundo prospecto mejor valorado de los Gigantes de San Francisco. Si bien firmó con ellos a principios de este año, lo poco que ha hecho ha servido para que los scouts también hablen maravillas de él.

"Extremadamente avanzado para un bateador de 17 años de edad. Reconoce muy bien los pitcheos, toma buenas decisiones en su swing y une turnos al bate de calidad. Tiene un golpe rápido con la mano derecha. Su habilidad para batear, su velocidad de bate y su historial de hacer contacto fuerte son un buen augurio para una proyección de 25 jonrones una vez que madure físicamente", dice parte de su reporte en la web de la MiLB.

Números de Luis Hernández en la temporada 2026 de la MiLB (Rookie)