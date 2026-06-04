Navegantes y Tiburones llevarán la emoción de la LVBP al LoanDepot Park

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La pasión de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) volverá a sentirse en territorio estadounidense. Según fuentes de El Extrabase, los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira se enfrentarán en una serie especial.

Ambas novenas medirían fuerzas en dos emocionantes encuentros de exhibición programados para mediados de noviembre. El imponente LoanDepot Park de Miami, hogar de los Marlins en las Grandes Ligas, será el escenario de este esperado duelo.

Ajustando el calendario oficial

Aunque la noticia ha generado una enorme expectativa entre la fanaticada, aún quedan detalles logísticos por definir. Las directivas de ambas franquicias se encuentran en conversaciones para oficializar las fechas exactas del evento.

Las ocho organizaciones que integran el circuito invernal venezolano ya fueron notificadas sobre esta iniciativa internacional. De concretarse, los juegos en la ciudad del sol serán incorporados al calendario oficial de la temporada 2026-2027.

Miami: un escenario conocido para la liga

Esta no es la primera vez que equipos de Venezuela trasladan su espectáculo a suelo floridano. En el año 2024, el estadio de los Marlins albergó el exitoso cuadrangular internacional denominado "Choque de Gigantes".

En aquella edición, Cardenales de Lara, Leones del Caracas y Magallanes fueron los dignos representantes de la LVBP. El conjunto eléctrico terminó alzando el trofeo de campeón tras derrotar a los Criollos de Caguas de Puerto Rico.

El talismán de los Tiburones y de Venezuela

Para los Tiburones de La Guaira, este recinto deportivo guarda recuerdos históricos e imborrables. Fue en ese mismo diamante donde se consagraron campeones de la Serie del Caribe 2024 ante los Tigres del Licey de República Dominicana.

Bajo la magistral dirección del mánager Oswaldo Guillén, el conjunto escualo logró conquistar su primer cetro caribeño. Esta hazaña cimentó una profunda conexión entre el equipo, el estadio y la amplia diáspora venezolana en Miami.

Además del éxito de clubes, el LoanDepot Park se ha convertido en un auténtico fortín para la pelota nacional. Recientemente, este majestuoso parque fue testigo del histórico primer campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Estados Unidos.