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El panorama para las Águilas del Zulia comienza a clarificarse de cara a la próxima temporada. Guillermo Quiroz, recientemente nombrado mánager del equipo, ha dejado claros sus objetivos y la hoja de ruta que pretende implementar. En una conversación sostenida con Carlos Baerga y John Hómez, el exreceptor compartió sus reflexiones sobre lo que significa tomar las riendas en una organización tan emblemática y exigente del beisbol venezolano.

La conexión con la fanaticada y la responsabilidad institucional

Uno de los puntos centrales del discurso de Quiroz radica en el respeto absoluto que profesa hacia el seguidor zuliano. Él es plenamente consciente de la presión que conlleva vestir el uniforme naranja y las expectativas que la afición deposita en cada temporada. Como bien declaró en la entrevista: "Quiero decirle a los fanáticos de Águilas del Zulia: sabemos que son bien exigentes y nosotros vamos con el mejor deseo del mundo de hacer las cosas bien".

Para Quiroz, no se trata únicamente de ganar juegos, sino de edificar un proyecto sólido que responda a la exigencia histórica del club. Su enfoque sugiere una etapa de trabajo intenso, donde la transparencia y el compromiso con la causa rapaz serán los ejes fundamentales para recuperar la confianza plena de los fanáticos.

Un cambio profundo en la estructura operativa

El diagnóstico de Quiroz sobre la situación actual es directo: el equipo necesita una evolución. La gerencia de las Águilas le ha planteado un reto ambicioso que consiste en transformar la cultura organizacional, buscando acercar sus procesos internos y métodos de preparación a los estándares que se manejan en el béisbol de los Estados Unidos. Según comentó Quiroz: "Me plantearon (la gerencia de Águilas) varias ideas de cambiar la cultura del equipo, tratar de acercarlo al béisbol de Estados Unidos y le dije que lo podía hacer".

Esta visión de transformación incluye una coordinación estrecha con figuras clave dentro de la estructura de la novena. En este sentido, el respaldo de Lipso Nava ha sido fundamental. Quiroz reveló que Nava fue la primera persona a la que consultó cuando se le presentó la oportunidad laboral, recibiendo un espaldarazo inmediato que refuerza su confianza para liderar este proceso de cambio: "A la hora que me ofrecieron el trabajo, al primero que llame fue a Lipso Nava. Le pregunté la situación que tenía con el equipo (con Águilas) que me están ofreciendo el cargo, y él (Nava), me respondió: 'Hermano, estoy muy contento por ti, dale con los ojos cerrados'".

Tecnología y talento: las claves para el futuro inmediato

La estrategia operativa de Guillermo Quiroz se apoya en dos pilares fundamentales: la gestión de talento y la implementación tecnológica. Desde que asumió su cargo, ha mantenido comunicación constante con peloteros de peso como Alí Castillo, Angelo Castellano, Eduardo Torrealba, Kenedy Corona y Silvino Bracho. El objetivo es identificar necesidades específicas y transmitirles las nuevas directrices que regirán el clubhouse.

Paralelamente, Quiroz está gestionando activamente el tema de la importación. Ha solicitado autorización a la gerencia para explorar la llegada de lanzadores que puedan marcar la diferencia, utilizando sus contactos personales en la liga y el exterior para facilitar los permisos necesarios: "Uno de los puntos que he tratado con la gerencia es la importación del equipo, los pitchers que nos puedan ayudar y les pedí permiso (a la gerencia rapaz) de conversar con varios peloteros que he visto en la liga y algunos que están conmigo también, para ver si los dejan lanzar en Venezuela".

Finalmente, la integración de herramientas tecnológicas será una realidad bajo su gestión. Quiroz insiste en que, sin perder la esencia y el espíritu tradicional que caracteriza a la pelota invernal venezolana, es indispensable incorporar tecnología en los procesos de entrenamiento y preparación de los jugadores: "Vamos a incluir un poquito más la tecnología sin perder la esencia de la pelota de invierno". La meta es clara: optimizar el rendimiento individual para traducirlo en resultados colectivos que lleven a las Águilas del Zulia nuevamente a la disputa por el campeonato.