LVBP: Magallanes suma un nuevo integrante a su staff técnico para la temporada 2026-2027

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Los Navegantes del Magallanes están decididos a revalidar el título y concretar el bicampeonato para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Es por eso que durante este miércoles hicieron oficial la contratación de un nuevo integrante para el staff técnico que liderará nuevamente el manager Yadier Molina.

Un coach de mucha calidad

El elegido en cuestión es Edgardo Rivera, quien se sumará a la Nave como coach de control de calidad. A día de hoy se desempeña como coach en el área de desarrollo dentro de la organización de los Marineros de Seattle, específicamente con la sucursal Clase-A Avanzada.

"Esto representa mucho para mí. Estoy muy agradecido con Dios, con la organización del Magallanes y con el líder Yadier Molina por darme la oportunidad de conocer el país, la liga y representar al equipo de mayor tradición en Venezuela. Es un orgullo para mí. Estoy listo para esta nueva etapa porque he escuchado muchas cosas buenas de la liga y el equipo", comentó el puertorriqueño en nota de prensa.

Rivera, de 32 años de edad, cuenta con experiencia previa junto a Yadier Molina, pues formó parte de su cuerpo técnico mientras dirigió a Criollos de Caguas en la temporada 2023-2024. Además, también fue parte del staff de la Selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Beisbol de este 2026.

"Dentro del equipo donde formo parte tengo a (Luis) Suisbel y él me ha contado muchas cosas buenas del equipo, lo que representa la camisa del Magallanes y lo que significa para sus fanáticos y el beisbol venezolano. También he escuchado de la gran rivalidad con el Caracas. Sé que va a ser una experiencia inolvidable y estoy loco por que llegue el momento de estar allá y trabajar para que el equipo logre el bicampeonato", concluyó.

La llegada del boricua a los Navegantes del Magallanes servirá para cubrir la vacante que deja Víctor Ramos, quien en un principio iba a ejercer dicha labor, pero que tras recibir una propuesta con más responsabilidades optó por quedarse en Puerto Rico.