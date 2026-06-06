LVBP: Yonny Chirinos reforzará el pitcheo de las Águilas del Zulia en octubre

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El experimentado lanzador derecho venezolano, Yonny Chirinos, se prepara para regresar a su tierra natal y lanzar ante su público. Este sábado se anunció oficialmente que el exgrandeliga se incorporará a las filas de las Águilas del Zulia.

Su esperada llegada al equipo rapaz está pautada para el próximo mes de octubre. Esto le permitirá estar listo para el inicio de las acciones de la venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Su actualidad en el béisbol asiático

En la actualidad, el oriundo de Bachaquero, estado Zulia, se encuentra haciendo vida en la competitiva liga de béisbol de Corea del Sur. Allí defiende los colores de los Mellizos de LG.

Durante su pasantía asiática, ha participado en ocho compromisos, dejando un registro de dos victorias y tres derrotas. Hasta el momento, su efectividad se ubica en 6.68 tras 33.2 entradas de labor monticular.

En este trayecto, el diestro ha permitido 25 carreras limpias producto de 47 imparables, de los cuales cuatro han sido cuadrangulares. Además, su control ha dejado un saldo de 14 bases por bolas otorgadas y 28 rivales ponchados.

El regreso a la pelota invernal

Esta nueva firma marca el retorno de Chirinos al circuito invernal venezolano tras su breve participación en la campaña de 2023. En aquella oportunidad, el derecho vistió el uniforme de los Tigres de Aragua.

Con la novena bengalí, el lanzador zuliano apenas vio acción en tres compromisos. Durante esa corta etapa, dejó un récord de cero victorias y una derrota, pero lució una destacada efectividad de 2.19.

Ahora, lanzando para el equipo de su estado natal, Chirinos buscará aportar toda su experiencia internacional para fortalecer el cuerpo de lanzadores de las Águilas.