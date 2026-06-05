LVBP: Leandro Cedeño explica por qué lo sentaron en Leones al final de la campaña

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Leandro Cedeño tuvo un regreso memorable a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), siendo campeón y MVP de la final, pero todo eso lo hizo como refuerzo, después de ser ignorado por Leones del Caracas.

El primera base y jardinero llegó bateando desde que se colocó el uniforme. No obstante, no jugaba todos los días y en los últimos compromisos, mucho menos. Una situación que generó muchas críticas por parte de los aficionados hacia José Alguacil.

Leandro Cedeño explica porque lo sentaron en Leones

Recientemente, "Godzilla" habló sobre su temporada 2025-2026 y contó su perspectiva sobre la razón que lo llevo a ser banca en la novena capitalina, a pesar de sus registros.

"Lo que pasó en Caracas fue algo complicado. Venía jugando y cuando llegó Salvador (Pérez) tuvieron que buscar un espacio y lamentablemente fui yo", indicó inicialmente Cedeño.

A eso añadió: "Es un tipo con mucha experiencia. Tenía que jugar y yo fui el que pagó los platos rotos". Estas declaraciones las realizó mediante una entrevista con Televen.

Leandro Cedeño dejó estos números en su regreso a la LVBP

Después de un par de temporadas ausente, Leandro bateó .297 en la ronda regular. Aunado a cuatro vuelacercas, 10 dobles, 17 carreras remolcadas y 13 anotadas en 24 choques.

Sin embargo, guardó lo mejor para los playoffs, donde fue seleccionado por Navegantes del Magallanes como refuerzo y se coronó campeón.

En la semifinal jugó todos los encuentros (16), pegando tres cuadrangulares y remolcando 15 rayitas. Mientras que la instancia decisiva fue determinante con cuatro bambinazos y 14 rayitas impulsadas en apenas seis desafíos, para ser el más valioso.