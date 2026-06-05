LVBP: Guillermo Quiroz garantiza la presencia de prospectos de calidad para las Águilas

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La temporada 2026-2027 de la LVBP, que si bien todavía luce muy lejana en el horizonte, promete grandes cosas para unas Águilas del Zulia que renovarán un poco su imagen. Y es que con la llegada de Guillermo Quiroz como nuevo manager, la organización desea apuntar lo más alto posible para volver a ser tan competitivos como temibles por los rivales.

Importados de calidad para las Águilas

El dirigente marabino lo tiene muy claro: irá con todo a pelear por el campeonato. Para ello será fundamental reforzar aquellos puntos débiles que afectaron al equipo a lo largo de la campaña pasada, por lo que parte de la misión pasará por sumar importados de calidad al roster.

Según comentó el propio Guillermo Quiroz en una entrevista para El Infield Podcast, ya tiene garantizada la presencia de al menos dos prospectos talentosos que hacen vida en las Medias Blancas de Chicago. Recordemos que, a día de hoy, ejerce funciones de manager de Winston-Salem Dash, sucursal Clase A+ de dicha franquicia.

"Desde que me nombraron manager (de las Águilas) conversé con cuatro peloteros de la organización. Y el coordinador de lanzadores (de las Medias Blancas) me comentó que dos de ellos seguro tendrán el permiso para ayudarnos en Venezuela", apuntó.

Luego complementó: "Necesitamos un buen grupo de importados y estamos trabajando en eso. La comunicación será clave. Viendo los resultados del año pasado, mejorar esa área y unir ese talento con nuestro grupo de venezolanos cambiarán muchas cosas".

Para el dirigente venezolano, la mayor parte de sus esfuerzos se centrarán en reforzar el pitcheo, ya que las Águilas del Zulia cerraron la ronda regular de la 2025-2026 como el segundo equipo con la efectividad colectiva más alta (5.36) y el segundo con más carreras permitidas (337).

En ese sentido, Quiroz también mencionó que Juan Rincón se perfila como el próximo coach de pitcheo de los rapaces. "No se ha concretado, pero estamos en la búsqueda de eso", cerró.