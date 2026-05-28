LVBP: Águilas del Zulia niegan interés de cambiar a este jugador

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La gerencia deportiva de las Águilas del Zulia ha sido enfática en anunciar que su cerrador estrella, Silvino Bracho, no está disponible para ningún tipo de transacción en el mercado de cambios de la LVBP.

Un cerrojo inamovible en el nido zuliano

El movimiento de la oficina rapaz busca disipar de forma definitiva los rumores sobre la salida de su principal figura en los episodios finales. La consistencia del lanzador en las últimas campañas ha despertado el interés legítimo de diversas franquicias de la liga, sin embargo, la postura del alto mando de Maracaibo se mantiene firme en retener a su cerrador insignia.

Bracho ha sido el “Cerrador del Año” de la LVBP en tres oportunidades, logrando la distinción en las dos últimas temporadas.

Con 61 rescates de por vida, Silvino está a uno solo de igualar en el décimo lugar de todos los tiempos al marabino José Solarte (62). En la campaña anterior, Bracho se convirtió en el máximo salvador de la franquicia de las Águilas del Zulia, dejando atrás a Porfirio Altamirano y a propio José Solarte con 58.