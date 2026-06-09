LVBP: Con nueva gerencia en Leones, ¿ya hay contactos del Magallanes por Leandro Cedeño?

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Los Navegantes del Magallanes, así como el resto de equipos de la LVBP, estaban atentos a los anuncios de los Leones del Caracas sobre su nuevo gerente deportivo. Ahora que ya está todo definido, las organizaciones han iniciado los contactos para tratar de hacer negocios con ellos en el mercado de cambios.

Como muchos saben, uno de los peloteros que más interesa en la Nave y que pertenece a los melenudos es Leandro Cedeño, quien dejó muy buenas sensaciones durante el Round Robin y la Gran Final de la 2025-2026. Por ende, desde que finalizó la temporada su nombre ha estado ligado en un posible pacto entre ambos conjuntos.

¿Magallanes irá finalmente por Leandro?

Federico Rojas, gerente deportivo de los filibusteros, respondió algunas preguntas en exclusiva para Meridiano. Una de esas tuvo que ver si todavía tienen intenciones de adquirir al jugador perteneciente a los Leones del Caracas, ahora que los capitalinos cuentan con una estructura gerencial.

"Nosotros no dijimos que íbamos por Leandro (Cedeño) o por algún pelotero en específico, sino que íbamos a esperar que nombraran la gerencia de Leones para saber qué jugadores estarían disponibles", comentó.

Justamente, vale recordar que en una entrevista para El Infield, a principios del mes de abril, mencionó que iban a 'tocar la puerta' para saber qué peloteros del elenco melenudo iban a estar disponibles para un canje.

Para complementar, el gerente de los Navegantes del Magallanes también señaló que hasta el momento la organización no tiene visualizado algún pelotero en específico para adquirirlo próximamente: "Por ahora no. Eso lo marca la dinámica del mercado".