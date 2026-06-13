MLB: Jacob Misiorowski firma una de las mayores joyas de pitcheo en la historia

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La noche del viernes quedó marcada en los libros de historia del beisbol tras la exhibición de Jacob Misiorowski. El lanzador de 24 años guio a los Cerveceros de Milwaukee a una victoria por 6-0 sobre los Filis de Filadelfia, completando una ruta de nueve entradas en la que solo se enfrentó al mínimo de 27 bateadores. Un sencillo de Kyle Schwarber en el cuarto episodio fue el único parpadeo del abridor, el cual quedó borrado de inmediato por una jugada de doble matanza.

Misiorowski retiró por la vía del ponche a ocho de los primeros nueve rivales que enfrentó. Su efectividad y control rozaron lo absurdo en el primer tramo del encuentro, registrando un promedio de velocidad de 104 millas por hora en su recta durante la entrada inicial.

El repertorio del diestro se basó casi exclusivamente en su recta de cuatro costuras, utilizada en el 73 por ciento de sus envíos. De los 95 lanzamientos totales, 74 entraron en la zona de strike, provocando un total de 26 abanicos fallidos por parte de la ofensiva de Filadelfia. Los últimos cinco pitcheos de su conteo registraron al menos 103 millas por hora, demostrando que la potencia se mantuvo intacta hasta el out final.

Con este juego, Misiorowski sumó 44 pitcheos por encima de las 101 millas por hora en un solo compromiso, colocándose a sí mismo en el segundo lugar histórico desde que se implementó el sistema de rastreo en 2008. El récord absoluto, de 45 pitcheos, también le pertenece tras su apertura del pasado 6 de junio.

Un ritmo histórico en las Mayores

Los números acumulados por el serpentinero en sus últimas ocho aperturas lo colocan en una discusión histórica dentro de la Gran Carpa:

Tiene un récord de 7 victorias sin derrotas en ese lapso.

Ha permitido una sola carrera limpia en 54 entradas y un tercio de labor.

Acumula 80 ponches y solo 19 imparables permitidos en dicho periodo.

Esta efectividad de 0.17 representa el promedio de carreras limpias más bajo para cualquier lanzador en un lapso de ocho aperturas desde que la estadística se hizo oficial en 1913, excluyendo a los lanzadores que actúan como abridores de emergencia u openers. En la campaña global, Misiorowski ostenta una efectividad de 1.34 con 131 ponches en 96 entradas de trabajo, consolidándose como un serio aspirante al premio Cy Young. Su siguiente reto será enfrentar a la ofensiva de los Guardianes de Cleveland.