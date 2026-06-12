MLB: Estos son los peores récords en lo que va de temporada 2026

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Las Grandes Ligas avanzan en su temporada regular de 2026 y, mientras algunas franquicias pelean por los primeros puestos de sus divisiones, otras se hunden en el fondo de las tablas de clasificación. La inconsistencia en el pitcheo y la falta de ofensiva oportuna marcan el destino de los equipos con peor rendimiento en la MLB.

Colorado con otro año complicado

El equipo de Colorado mantiene el peor balance del viejo circuito en lo que va de año, registrando una marca de 26 victorias y 43 derrotas. Su rendimiento general muestra severas deficiencias en el cuerpo de lanzadores, lo que complica cualquier intento de salir de la última posición de la División Oeste. La altura de Denver no ha sido una ventaja para su ofensiva, dejando marca de 14-20 en casa y la proyección de triunfos sigue disminuyendo.

La novena de Anaheim no encuentra el rumbo en la División Oeste de la Liga Americana, acumulando un récord de 27 ganados y 42 perdidos. A pesar de contar con piezas de interés, las lesiones y la inestabilidad en el bullpen condicionan sus resultados diarios, manteniéndolos como uno de los rivales más accesibles de la zona.

Otra organización con serias dificultades en la presente campaña son los Gigantes. El equipo de San Francisco posee un registro de 28 victorias y 41 derrotas, por lo que no logra consolidar rachas positivas. Su porcentaje de victorias los aleja considerablemente de los puestos de comodín, una situación que enciende las alarmas en la gerencia.

La situación no mejora al mirar otros sectores de la Liga Americana, donde novenas de tradición también sufren para mantenerse competitivas.

Los Medias Rojas de Boston registran una temporada sumamente complicada, ubicándose en el fondo de la División Este con una marca de 27 triunfos y 39 reveses. Su efectividad colectiva y los problemas para producir carreras con corredores en posición anotadora los relegan frente a sus rivales directos.

En la División Central de la Americana, los Reales de Kansas City siguen en el foso con marca de 28-41.