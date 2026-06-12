MLB: Francisco Lindor está muy cerca de regresar con los Mets

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Los Mets de Nueva York podrían recibir una noticia muy positiva en los próximos días que ilusiona a todos sus fanáticos. El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor continúa avanzando en su proceso de recuperación y todo indica que su regreso a las Grandes Ligas está cada vez más cerca.

De acuerdo con los reportes más recientes, el jugador participará este viernes 12 de junio en un juego simulado de dos entradas, una prueba importante dentro de su preparación antes de volver a la acción oficial. La organización neoyorquina ha seguido cuidadosamente cada etapa de su recuperación, consciente de la importancia que tiene el puertorriqueño dentro del equipo.

Francisco Lindor – MLB

La participación del pelotero de 32 años en este encuentro simulado representa un avance significativo. Este tipo de sesiones permite evaluar tanto la condición física del jugador como su capacidad para responder a situaciones similares a las de un partido real.

Durante las últimas temporadas, Lindor se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la franquicia. Su aporte va mucho más allá de las estadísticas ofensivas, ya que también destaca por su liderazgo en el clubhouse y por su capacidad defensiva en una de las posiciones más exigentes del béisbol.

La ausencia del estelar campocorto ha sido un factor importante en el rendimiento de una franquicia que no ha podido cumplir con las expectativas. Sin embargo, la posibilidad de contar nuevamente con él en la alineación genera optimismo dentro del cuerpo técnico.

Finalmente, si no surgen contratiempos, Francisco Lindor podría estar cada vez más cerca de volver al diamante con los Mets de Nueva York. Por ahora, el enfoque está puesto en completar exitosamente esta nueva etapa, un paso que podría abrir la puerta a su esperado regreso al mejor béisbol del mundo.